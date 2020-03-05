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رقم الخبر: 277613 تاريخ النشر: آذار 05, 2020 الوقت: 14:07 الاقسام: دوليات  
إعلان حالة الطوارئ بولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب تفشي كورونا

إعلان حالة الطوارئ بولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب تفشي كورونا

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافن نيوسوم، يوم الأربعاء حالة الطوارئ في الولاية بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد تأكيد 53 حالة إصابة.
يأتي الإعلان مع ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وإعلان مسؤولو الصحة عن أول حالة وفاة في الولاية. 
وقال حاكم كاليفورنيا في بيان: "توظف ولاية كاليفورنيا جميع مستويات الخدمات الحكومية للمساعدة في تحديد الحالات ووقف انتشار الفيروس".
وأضاف: "سوف يساعد إعلان الطوارئ في الولاية على إعداد مجتمعاتنا ونظام الرعاية الصحية لدينا بشكل أكبر في حالة انتشاره على نطاق أوسع".
​وكانت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت يوم الثلاثاء، عن تسجيل الولايات المتحدة 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات أخرى.
وارتفع إجمالي عدد الأمريكيين المصابين بالفيروس القاتل إلى 108 مصابا، وشمل ذلك 60 مصابا في 12 ولاية، بما في ذلك الحالات التي سجلتها مختبرات الصحة العامة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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