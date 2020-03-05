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رقم الخبر: 277611 تاريخ النشر: آذار 05, 2020 الوقت: 14:02 الاقسام: محليات  
لاريجاني: الأحداث الأخيرة في الهند لا تتناغم والحضارة الهندية العريقة

لاريجاني: الأحداث الأخيرة في الهند لا تتناغم والحضارة الهندية العريقة

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني"، ان الاحداث والتوترات التي شهدتها الهند مؤخرا، لا تتناغم وروح الثقافة والحضارة العريقة لهذا البلد؛ داعيا حكومة نيودلهي الى تكريس طاقاتها لوضع حدّ لهذه التطورات وحلّ الخلافات بالطرق السلمية.

وفي تصريح له صباح اليوم الخميس، اعرب لاريجاني عن قلقه حيال التطورات الاخيرة في الهند؛ قائلا : ان الهند كانت ولاتزال بلد الاعراق واللغات والمذاهب والديانات والثقافات العديدة، وبطبيعية الحالة فإن هذه القضايا والامور لا تتناغم وروح الثقافة والحضارة الهندية العريقة.
ولفت رئيس البرلمان الايراني، الى ان الانطباع بشأن قانون المواطنة الجديد في الهند يشير الى وجود بعض القيود على المسلمين هناك؛ الامر الذي اثار بعض الهواجس تجاه وضع هؤلاء المسلمين بصفتهم احد مكونات الثقافة والمجتمع الهندي وساهموا كثيرا في مسيرة تقدم وتنمية هذا البلد.
واضاف لاريجاني : نحن نتوقع من حكومة الهند ان تكرّس جميع الطاقات والفرص والامكانات لتضع حدّا للصراعات وحلّها بالطرق السلمية.
وفيما نوّه باهمية العلاقات بين طهران ونيودلهي، اكد لاريجاني على تحكيم الحوار والتعايش السلمي بين جميع الاقوام والمذاهب في الهند.

 
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