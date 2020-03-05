هرج ومرج وعراك بالأيدي سجلته عدسات الكاميرا، ليس في شارعٍ من شوارع تركيا ولكن بين أعضاء برلمان هذه الدولة التي تعيش أسوأ أوقاتها بسبب سياسات رئيسها رجب طيب أردوغان.

ووفق ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، انتشر فيديو لاندلاع عراك بالأيدي داخل البرلمان التركي بعد مهاجمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض "إنجين أوزكوتش" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال خطابه في الجمعية العامة البرلمانية بمدينة “إسطنبول”، مساء اليوم الأربعاء.

وتفيد التفاصيل التي أوردتها وكالة “دوغان”، بأن الاقتراح الذي قدمه "أوزكوتش" حول أمن الجنود الأتراك في مدينة “إدلب” شمالي سوريا، أغضبت نواب حزب العدالة والتنمية.

كما أن الخطاب الذي أدلى به نائب “الحزب المعارض” أثار ردة فعل عنيفة من قبل النواب كافة، وذلك لمهاجمته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتسبب الخطاب، باندلاع عراك بـ”اللكمات والركلات” وفوضى عارمة في “البرلمان التركي”، أدت لسقوط بعض النواب على الأرض من شدة التدافع.

وعُلّقت أعمال “البرلمان” بعد إيقاف العراك، ولكن التوتر ما زال مستمرًا.

وعقد البرلمان التركي اليوم جلسة مغلقة حول الوضع في إدلب السورية وعملية "درع الربيع" والهجوم، الذي قتل فيه 34 جنديا تركيا، وسيتم فرض السرية على مضمون الجلسة لمدة 10 سنوات.

وخلال الجلسة أطلع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعضاء البرلمان على آخر التطورات بالمنطقة والعملية الجديدة "درع الربيع" التي أطلقها الجيش التركي الأسبوع الماضي في إدلب، ويهاجم في إطارها مواقع الجيش السوري في المنطقة.

وستبقى بروتوكولات الجلسة قيد السرية خلال 10 سنوات لكونها مغلقة، حيث يؤدي من يحضرها قسما بعدم تسريب مضمونها.