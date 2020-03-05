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رقم الخبر: 277606 تاريخ النشر: آذار 05, 2020 الوقت: 11:42 الاقسام: عربيات  
كورونا يجتاح الاحتلال.. حجر صحي على 150 موظف في شركة طيران

كورونا يجتاح الاحتلال.. حجر صحي على 150 موظف في شركة طيران

ذكرت مصادر إعلامية، أن أكثر من 150 موظفا في شركة طيران "العال" الإسرائيلية، جرى وضعهم قيد الحجر الصحي المنزلي، عملا بالتعليمات الجديدة لوزارة صحة الكيان.
وأشارت المصادر، إلى أن "غالبية الذين تم عزلهم هم من الطيارين والمضيفات العاملات على متن الرحلات الجوية للشركة".
وأكدت المصادر، أن القرار جاء عقب إعلان وزارة الصحة اليونانية الكشف عن مواطن مصاب بفيروس كورونا، كان سافر إلى مصر و"إسرائيل" على رحلة لـ"العال".
وشرعت الشركة الإسرائيلية على خلفية تراجع إيراداتها إثر انحسار حركة طائراتها بسبب كورونا، في إجراءات تسريح عدد كبير من عمالها وموظفيها، بما يشمل 200 شخص للمرحلة الأولى.
وأشار مصدر مطلع، إلى أن إجراءات الفصل ستطال عمالا قدامى وجددا متدربين، وسيصل عدد الذين سيتم فصلهم في ختام هذه الإجراءات إلى ألف شخص.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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