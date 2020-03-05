*موسكو: أنقرة انتهكت القانون الدولي بزيادة عدد القوات في شمال سوريا *مركز المصالحة الروسي: مجموعة إرهابية حاولت استخدام ذخائر كيميائية سامة في إدلب

كشف المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأربعاء، أنه حصل على أدلة تشير إلى محاولة استفزاز فاشلة قامت بها مجموعات إرهابية باستخدام أسلحة كيميائية في الجزء الشرقي من منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وقال البيان "في الثالث من مارس/ آذار أثناء إجراءات الرد التي اتخذتها القوات الحكومية السورية ضد إرهابيي "هيئة تحرير الشام" (المحظورة في روسيا) في الجزء الشرقي من منطقة خفض التصعيد بادلب، تم تلقي أدلة دامغة على محاولة استفزاز فاشلة باستخدام أسلحة كيميائية".

وتابع البيان قائلا: "إن مجموعة إرهابية تضم 15 عنصرا حاولت تفجير ذخائر ذات حشوات كيميائية سامة من أجل عرقلة تقدم القوات الحكومية السورية في الأحياء الغربية من سراقب واتهامها فيما بعد باستخدام الأسلحة الكيميائية، كما حاولت مجموعة من الإرهابيين يصل عددها إلى 15 شخصا، في 2 مارس/ آذار ليلاً، تفجير ذخيرة ذات حشوات كيميائية سامة".

من جانب آخر قالت وزارة الدفاع الروسية :إن تركيا تنتهك القانون الدولي بزيادة عدد القوات في منطقة إدلب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان نشر الأربعاء، إن أنقرة "فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب yتفاق لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب في سوريا".

وأضافت أن "التحصينات الإرهابية اندمجت مع نقاط المراقبة التركية في إدلب"، موضحةً أن "الهجمات على قاعدتنا الجوية في سوريا باتت يومية".

بالتوازي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنلندي في هلسنكي، إن "بلاده لن تتوقف عن محاربة الإرهاب في منطقة إدلب السورية من أجل حل أزمة الهجرة في أوروبا".

المبعوث الأميركي الخاص في سوريا جيمس جيفري قال : إن بلاده مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في منطقة إدلب السورية.

وأضاف لافروف في مؤتمرٍ صحافي : أن موسكو لا تستطيع منع الجيش السوري من مواجهة الإرهابيين، مشيراً إلى "التزام روسيا الكامل باتفاقاتها مع تركيا بشأن إدلب".

الى ذلك ، قال المبعوث الأميركي الخاص في سوريا جيمس جيفري : إن بلاده مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في منطقة إدلب السورية.

ميدانياً بدأَ الجيش السوري وحلفاؤه عملية اقتحام بلدة سفوهين في ريف إدلب الجنوبي لاستعادتها، وقد كثّفوا عمليات الرماية باتجاه بلدتَي سفوهن والفطيرة.

وأفادت مصادر محلية في ريف إدلب الجنوبي بتكثيف الجيش السوري وحلفائه الرمايات باتجاه بلدتي سفوهن والفطيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 في إدلب في سوريا، وذكر بيان الوزارة أن الجيش التركي "ردَّ بعدما فتحت القوات السورية النار وهو يواصل قصف الأهداف".

وكان المرصد السوري المعارض أعلن مقتل 4 من عناصر القوات التركية وجرح 7، إثر قصف نفّذه الجيش السوري ضد نقاطٍ للقوات التركية في قريتي الترنبة والمسطومة في ريف إدلب.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى الجيش التركي، الذي بدأ عملية في إدلب الشهر الماضي، إلى 59 جندياً.

وأفادت المصادر باستعداد الجيش السوري للتقدم نحو بلدتي آفس والنيرب، بعدما استعاد بلدتي كفربطيخ وداديخ في ريف إدلب.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش السوري أسقط الأحد الماضي 3 طائرات مسيّرة تركية فوق سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، في وقتٍ تحدثت معلومات عن إسقاط 5 مسيّرات في اليوم نفسه.

إلى ذلك، مدعومة بغطاء ناري كثيف من سلاحي المدفعية والصواريخ في الجيش التركي، شنت مجموعات النخبة في تنظيمي "جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز" (المحظورين في روسيا) صباح الاربعاء، هجوما عنيفا على محور مدينة "سراقب" بريف إدلب الشرقي، لتنتهي المعركة بمقتل نحو 150 مسلحا وفرار من بقي منهم.

وذكر مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن اشتباكات صباحية عنيفة دارت على محور مدينة "سراقب" بين جنود الجيش السوري وعناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من الجيش التركي، لتتراجع حدة المعارك ظهر الاربعاء دون إحداث أي تغير على خارطة السيطرة في المنطقة.

وأشار المراسل إلى أن المجموعات المهاجمة تقهقرت بعد هجومها الفاشل نحو معاقلها في بلدات "أفس" و"النيرب" في شمال وجنوب غرب سراقب على التوالي.

*الدفاع الروسية: عملية الجيش السوري في إدلب هي تطبيق لاتفاق سوتشي

من جانب آخر فندت وزارة الدفاع الروسية، زيف الاتهامات الغربية والأممية للحكومة السورية بارتكاب "جرائم حرب" والتسبب في "كارثة إنسانية" ونزوح "الملايين" في إدلب السورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان نشر الأربعاء، إن الدول الغربية والأمم المتحدة لم تكترث على الإطلاق بالانتهاكات الجسيمة لمذكرة سوتشي للعام 2018 بشأن إدلب، والتي ارتكبتها تركيا والجماعات الإرهابية المتواجدة هناك، والمتمثلة في قصف متزايد للمناطق السورية المجاورة وقاعدة حميميم الروسية وتعزيز قبضة الإرهابيين من "هيئة تحرير الشام" و"الحزب الإسلامي التركستاني" و"حراس الدين" على المنطقة وتمازج مواقعهم مع نقاط المراقبة التركية بدلا من إخراجهم من المنطقة وفصلهم عن المعارضة المعتدلة.

وأشار البيان إلى أن "عويل الغرب بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في إدلب لم يبدأ إلا بعد أن اضطر الجيش السوري لشن عملية عسكرية ردا على هجوم جديد من قبل الإرهابيين في مطلع فبراير وتمكن بنفسه من تطبيق ما نص عليه اتفاق سوتشي بشأن إزاحة التنظيمات الإرهابية خارج المنطقة منزوعة الأسلحة الثقيلة وعمقها ما بين 15 و20 كيلومترا".

ولفت البيان إلى أن صورا لمخيم لاجئين تم إنشاؤه شمالي إدلب قرب الحدود التركية قبل عدة سنوات، يستخدمها الغرب كدليل على وقوع كارثة إنسانية مزعومة.