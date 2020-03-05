دعا نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج محمد نزال إلى تحقيق الوحدة الوطنية على أساس برنامج المقاومة لمواجهة "صفقة القرن".

وقال نزال في مقابلة صحفية نشرها موقع الحركة: "إننا بحاجة إلى وحدة الموقف الفلسطيني نظرياً وعملياً، ولا بد من الاتفاق على برنامج عملي لمواجهة المشروع الصهيوني، وأن تكون المقاومة بأشكالها كافة ضمن هذا البرنامج، وفي مقدّمتها المقاومة العسكرية، إلى جانب المقاومة الشعبية".

وأضاف: "لا بد من تفعيل الدور العربي والإسلامي، ليكون عامل إسناد للشعب الفلسطيني".

ونبّه نزّال إلى أن موقف السلطة الفلسطينية الرافض للصفقة هو موقف إيجابي، لافتاً إلى أن الرفض لم يُترجم إلى أية خطوات عملية حتى الآن، والمؤشّرات التي صدرت عن رأس السلطة وأجهزتها تفيد بأنها غير مستعدة لدفع كلفة معارضتها عملياً.

وإذّ شدد على أن "الصفقة مشروع سياسي جديد لتصفية القضية، ومن يتأمّل في بنودها يجد أنها تستهدف حل أزمة الكيان الصهيوني، الذي ما زال يبحث عن المشروعية السياسية والأخلاقية التي يفتقر إليها"، دعا نزّال "جماهير شعبنا الفلسطيني في خارج فلسطين إلى الانخراط في المشروع الوطني الفلسطيني، متكاملًا مع الشعب الفلسطيني في الداخل".

من جهة أخرى ، اعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر الأربعاء، ثلاثة من قيادات حركة حماس في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية بأن قوة عسكرية من جيش العدو اعتقلت الشيخ باجس نخلة، وسائد أبو بهاء، وأحمد زيد وهم قيادات في حركة حماس خلال اقتحام منازلهم بمخيم الجلزون وبيتونيا في رام الله.

وأشارت إلى أنه جرى العبث بمحتويات منازلهم، ونقلهم عقب اعتقالهم لجهة مجهولة.

وفي السياق ، تجددت ليلة الثلاثاء المواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية إن جنود العدو أطلقوا القنابل الصوتية والغازية وأوقعوا إصابات بالاختناق.

كما نصبت قوات العدو حاجزًا على المدخل الشرقي للمدينة وعرقلت حركة سير المواطنين وفتشت عددا من السيارات واعتدت على بعضهم.

بموازاة ذلك ، اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من شرطة العدو الصهيوني.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة : بأن 161 مستوطنًا بينهم 78 طالبًا من الجامعات والمعاهد اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.

وخلال الاقتحام، أدى مستوطنون طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا في المنطقة الشرقية منه، وسط عمليات استفزاز للمصلين.

وفي الوقت الذي توفر فيه شرطة العدو الحماية المشددة للمستوطنين خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى، فإنها تفرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

من جانبها أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستزود كيان العدو الصهيوني بطائرات صهريج عسكرية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن السلطات وافقت على بيع طائرات صهريج عسكرية بقيمة إجمالية مقدارها 2.4 مليار دولار إلى "إسرائيل".

ويُتوقع أن يحصل كيان العدو الصهيوني على 8 طائرات من طراز "KC- 46A Boeing" .