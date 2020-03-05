علق مبعوث رئيس الوزراء الكندي، جو كلارك، الأربعاء، على لقائه برئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، في تغريدة عبر تويتر، قال فيها: "سرني جدا أن ألتقي الرئيس عبد المجيد تبون، في الجزائر العاصمة، حيث ناقشنا محاولة كندا الحصول على مقعد غير دائم في الامم المتحدة"، بحسب صحيفة النهار الجزائرية.

وشكر كلارك، في تغريدة أخرى، رئيس الحكومة الجزائرية، عبد العزيز جراد، على الترحيب الحار الذي لقيه في الجزائر.

وكان السفير سفيان ميموني، الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، قد دعا إلى ما وصفه بـ"إصلاح الإجحاف التاريخي الذي لا تزال تعانيه أفريقيا، وذلك عن طريق منحها مقعدين دائمين في إطار إصلاح مجلس الأمن"، بحسب صحيفة الشروق.

في هذا الخصوص، أكد ممثل الجزائر أن المقعدين الدائمين يجب أن تكون لهما "جميع الامتيازات والحقوق ذات الصلة سيما حق الفيتو"، مطالبا بنفس المناسبة بمقعدين آخرين غير دائمين للقارة.