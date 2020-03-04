ايطاليا: أوروبا لن تقبل الابتزاز الذي يمارسه اردوغان

وقال دى مايو رداً على تصريحات أردوغان بشأن إعادة اللاجئين المتواجدين داخل تركيا إلى الدول الأوروبية: "من الواضح أن أوروبا لا يمكن أن تقبل ابزاز.. وهذا لن يكون بأي شكل من الأشكال".

وأضاف الوزير الإيطالي في تصريحات للصحفيين نشرتها وكالة نوفا الإيطالية تعليقاً تكدس مهاجرين على الحدود التركية-اليونانية، إن "هدفنا الرئيسى يكمن فى تقصى أصل ظاهرة الهجرة وتجنب حدوث صراعات"، مضيفا "إننا نعمل مع الامم المتحدة بشأن سورية وليبيا"، حسبما قالت وكالة "نوفا" الإيطالية.

ووفق رئيس الدبلوماسية الايطالية، فإنه من الواضح أنه عندما يتم تجاهل تصرفات بعض الدول التي تغذي الصراعات، فسوف تحدث تدفقات هجرة، وننتظر إنعقاد مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، لأننا نعتقد أن ما يحدث على الحدود بين تركيا واليونان يتطلب ردة فعل أوروبية".

وكان المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، أكد أن الاتحاد الأوروبي في امتحان أمام الابتزاز التركي بورقة اللاجئين، مؤكداً قدرة التكتل على حماية حدوده الخارجية، منددا بمحاولة أنقرة ابتزاز الاتحاد الأوروبي عبر فتح حدودها أمام آلاف اللاجئين الساعين للتوجه إلى القارة العجوز.

وأوضح المستشار النمساوي، أن استخدام تركيا لورقة اللاجئين يعد بمثابة هجوم تشنّه تركيا على الاتحاد الأوروبي واليونان، واعتاد الناس على الضغط على أوروبا.

وكانت وسائل إعلام تركية، نشرت خريطة توضيحية للطرق التي يمكن للاجئين في تركيا الذين يبلغ عددهم 4 ملايين الوصول بها إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى، بينما تعهدت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، بالبدء في تنفيذ خطة حدودية لمساعدة اليونان تقضي بنشر 1500 ضابط وموظف آخرين يقوم الاتحاد الأوروبي ودول فضاء شنجن بتزويدهم خلال 5 أيام.

من جانبه أكد وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس أن بلاده لا يمكنها تحمل عبء تدفق المهاجرين الاقتصاديين إلى الجزيرة، حيث إن عددهم تجاوز قدرة البلاد على استضافتهم.. مشيراً إلى أنه على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أن يدركان ذلك، وقال نوريس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" أمس الأربعاء، إن بلاده تريد إعادة هؤلاء المهاجرين، لكنه لن يتم إرسال أي مهاجر إلى بلد تكون حياته عرضة فيه للتهديد.. نحن نريد أن نعيد أولئك الذين يأتون من دول آمنة بهدف إيجاد مستقبل أفضل.

وأضاف نوريس - في تصريحاته التي أدلى بها بعد اجتماعه في القصر الرئاسي مع الرئيس نيكوس أناستاسياديس بحضور وزراء الخارجية نيكوس خريستودوليديس ووزير الدفاع سافاس انجيلييس وكذلك مدير المكتب الدبلوماسي كيرياكوس كوروس - أنه على الرغم من أن بقية دول خط المواجهة بما في ذلك اليونان استقبلت أعداداً كبيرة من تدفقات الهجرة، إلا أنها لم تتجاوز 1% من إجمالي عدد سكانها، في حين أن هذا العدد وصل إلى 3.8% في جمهورية قبرص.

وتابع:" اننا لدينا اليوم قُصّر ولاجئون غير محميين في الجمهورية. نحن نريد هؤلاء ولدينا القدرة على استقبالهم وتقديم العلاج الطبي لهم".

وأوضح نوريس أنه خلال الأيام الثلاث الماضية وصل نحو 223 مهاجراً إلى قبرص، حيث وصل منهم 153 اليوم. كما أشار إلى وجود معلومات تفيد بأن قارباً صغيراً قد تم رصده في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في فاماجوستا ويتم مراقبته من قبل الأجهزة في الجمهورية.