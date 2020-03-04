قال وزير النفط الايراني: ان تفشي فيروس كورونا لم يخلف أي أثر سلبي على عملية إنتاج النفط في البلاد.

وفي تصريح للصحفيين عند وصوله العاصمة النمساوية فيينا صباح الأربعاء، أشار بيجن زنغنة الى تراجع نسبة إستهلاك الوقود في مجالي النقل وحركة المرور داخل البلاد على خلفية انتشار هذا الفيروس.

وتوقع وزير النفط أن تواجه أسواق البترول العالمية فائضاً في مجال الإنتاج على خلفية ذلك؛ داعياً منظمة "أوبك" وغيرها ببذل الجهود لإعادة التوازن الى الأسواق. وتابع: انه بناء على اقتراح اللجنة الفنية المشتركة بين "أوبك" وغير أوبك (JTC)، فقد تقرر خفض 500 ألف برميل من الإنتاج اليومي للنفط.

ورداً على سؤال حول قرار ايران بشأن تقليل ما يزيد عن 500 ألف برميل من عدمه، صرح: ان ذلك يعتمد على سياسة العمل المتبعة.

علماً ان وزير النفط الايراني وصل يوم الأربعاء الى فيينا للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة "أوبك"، والذي سيعقد بمشاركة وزراء الدول المصدرة للنفط. ويتوقع أن يبحث إجتماع فيينا الحالي موضوع تقليل حجم إنتاج النفط إستعداداً لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وانخفض الطلب على مشتريات النفط، وخاصة من الصين كأكبر مستورد للنفط في العالم، بسبب إغلاق بعض الصناعات الإنتاجية، ما أدى الى انخفاض الشحن العالمي الذي تأثر بانتشار فيروس كورونا وانخفاض الطلب على النفط.