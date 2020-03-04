أشار أمين عام إتحاد مصدري الأسماك المائية إلى الزيادة الملحوظة لصادرات الأسماك المائية الايرانية الى روسيا، وقال: ان هذه الصادرات تضاعفت مقارنة بالعام الماضي لتصل الى حوالي 600 طن.

وأضاف علي أكبر خدائي، الأربعاء، في مقابلة مع صحيفة "ايران ديلي": ان روسيا من بين الأسواق التصديرية الجديدة لإيران خلال السنوات الأخيرة؛ ووفقاً للسياسات التجارية الجديدة لروسيا في مجال استيراد الأسماك المائية، فان ذلك يعتبر فرصة جديدة لإيران في هذا المجال. وتابع: إثر شيوع فيروس كورونا في ايران، فان بعض الدول مثل أفغانستان والعراق والإمارات وروسيا قد أوقفت وارداتها من الكائنات البحرية من ايران؛ ولكن بعد المشاورات التي أجريت بين المسؤولين، بالإضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة في مجال الصحة والسلامة عند الحدود، فقد تم معالجة هذه القضايا.

وقال خدائي: ان عملية صادرات الأحياء المائية إلى الدول الأخرى تسير بصورة طبيعية حالياً، كما ان استيرادها أيضاً يتم بصورة مستمرة، حيث نستورد حالياً كميات كبيرة من أسماك الطونة من الصين لتأمين استهلاك المصانع الداخلية.

وحول حجم صادرات الكائنات البحرية، قال خدائي: لقد تراوحت نسبة نمو الصادرات في العام بين 10 إلى 15%؛ ولكن في العام الحالي وبسبب الحظر المفروض على ايران فان نسبة نمو الصادرات قد توقفت وأصبح حجم الصادرات لهذا العام نفس الحجم مع العام السابق.

وأوضح انه في العام الماضي بلغت صادراتنا من الكائنات البحرية 134 طناً بقيمة 528 مليون دولار، وفي العام الحالي بلغ الحجم حتى اليوم 117 ألف طن بقيمة 400 مليون دولار، وحتى نهاية العام الحالي سيبلغ نفس حجم العام الماضي. وتابع: من بين 34 ألف طن من صادرات الكائنات البحرية، نحو 30 ألف طن كانت من الروبيان (القريدس)، و60 إلى 70 ألف طن من الأسماك المحرمة، والبقية أسماك الحفش (الكافيار)، بالإضافة إلى أسماك السلمون المرقط والشبوط والبرمون.

وحول منتوج الروبيان، أوضح أمين عام إتحاد مصدري الأسماك المائية إن حجم إنتاج الروبيان في العام الماضي بلغ 47 ألف طن، تم تصدير 28 ألف طن منها، وإن إنتاج العام الحالي سيكون كالعام السابق.