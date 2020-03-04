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رقم الخبر: 277597 تاريخ النشر: آذار 04, 2020 الوقت: 17:04 الاقسام: اقتصاد  
لم تجر لغاية الآن أي عملية تبادل مالي بين إيران وأوروبا في إطار آلية "إينستكس"
السفير الإيراني في موسكو:

لم تجر لغاية الآن أي عملية تبادل مالي بين إيران وأوروبا في إطار آلية "إينستكس"

أكد السفير الايراني في موسكو "كاظم جلالي" بأن أي عملية تبادل مالي لم تجر في إطار الآلية المالية للتبادل بين ايران وأوروبا "إينستكس".

وخلال لقائه رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي كنستانتين كاساتشف في موسكو يوم الثلاثاء، أشار جلالي الى عدم وفاء الأوروبيين بالتزاماتهم، وقال: ان الأوروبيين هم الذين أطلقوا الآلية المالية "إينستكس"، إلا أنه لم تجر لغاية الآن أي عملية تبادل مالي في إطارها.

ونوه السفير الايراني إلى أهمية العلاقات البرلمانية، وأكد على الحاجة إلى الدعم الكامل من قبل النواب الروس والإيرانيين لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وقال: ان القطاع الخاص في البلدين بحاجة إلى التعريف بطاقاتهما لبعضهما البعض.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي على أهمية العلاقات البرلمانية بين إيران وروسيا، وأعرب عن دعمه لمبادرات البرلمانين في المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون.

ورحب كاساتشف بتنمية العلاقات الاقتصادية بين ايران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، معرباً عن أمله بتنمية علاقات البلدين على صعيد القضايا الإقليمية والتعاون البرلماني الإيراني-الروسي.

 
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