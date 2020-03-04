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رقم الخبر: 277596 تاريخ النشر: آذار 04, 2020 الوقت: 17:01 الاقسام: اقتصاد  
وزير الطاقة: إيران ستصبح مركزاً لتبادل الطاقة في المنطقة
في ضوء موقعها الستراتيجي

وزير الطاقة: إيران ستصبح مركزاً لتبادل الطاقة في المنطقة

قال وزير الطاقة رضا أردكانيان: ان ايران وفي ضوء موقعها الستراتيجي الذي يتيح لها الاتصال براً بجميع دول الجوار، تمضي قدماً لتصبح مركزاً لتبادل الطاقة الكهربائية في المنطقة.

تصريحات وزير الطاقة الايراني جاءت على هامش تدشينه 41 مشروعاً في مجالات صناعة الماء والكهرباء بالتزامن وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة لدى 6 محافظات في أرجاء البلاد.

ولفت أردكانيان الى تدشين محطة جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية تسع لنحو ألف ميغاواط بنهاية العام الايراني الحالي (في 20 آذار/ مارس 2020)؛ مبيناً إن إجمالي السعة الإنتاجية للبلاد ستبلغ عقب تدشين المحطة الجديدة لنحو 83 ألفاً و600 ميغاواط.

كما أشار أردكانيان الى الدور الرئيسي للطاقة في شتى الصعد ومنها الصناعات والأمن والزراعة والخدمات العلاجية والعلوم؛ مبيناً ان أحد مؤشرات التنمية لدى الدول المختلفة يكمن في توفر البنى التحتية ذات الصلة بالطاقة لديها.

وفي السياق، أعلن وزير الطاقة عن تدشين محطات جديدة لإنتاج الطاقة الحرارية بسعة 3 آلاف ميغاواط في مختلف المحافظات.

 

 
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