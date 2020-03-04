أكد المشرف على وزارة الجهاد الزراعي الايرانية ان البلاد لا تواجه أية مشاكل في تأمين احتياجاتها الزراعية في شتى المجالات.

وأعرب عباس کشاورز، في تصريح أدلى به خلال اجتماع كبار المدراء ورؤساء منظمات الجهاد الزراعي في المحافظات الايرانية، عن إبتهاجه لأن البلاد لا تواجه أية مشاكل في تأمين الاحتياجات الزراعية مثل البذور والأسمدة والمبيدات خلال العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس) بفضل التخطيط والإعداد الناجز.

ولفت كشاورز الى أن التوقعات خلال العام المقبل حول هذا الموضوع متماثلة بفضل اعتماد ذات الخطط الناجزة. ونوه الى اعتماد خطط حول تأمين السلع الأساسية مثل لحوم الدواجن والمواشي والفواكه خلال عطلة النوروز المقبلة (رأس السنة الايرانية)، مؤكداً ضرورة متابعة خطط رقابية لسد النقص في الأسواق.

وأكد كشاورز على ضرورة تعزيز الجهود الرامية للحفاظ على الأمن الغذائي وإزالة العراقيل أمام سبل الإنتاج. ونوه الى أن تنمية القطاع الزراعي في البلاد تتطلب تعزيز التعاطي وتوثيق العلاقات بين الأقسام والمؤسسات التابعة للوزارة مع القطاع الخاص.