قال مديرعام الجمارك في معبر بازركان الحدودي بمحافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب): ان مسؤولي الجمارك في هذا المعبر ومنطقة "ماكو" الحرة دعوا إلى عقد إجتماع طارئ مع نظرائهم لدى جمارك "غوربلاغ" والمحافظة الغربية التركية بهدف إعادة فتح معبر بازركان الحدودي واستئناف عبور المسافرين وشاحنات النقل هناك.

وفي تصريح له يوم الثلاثاء لمراسل "إرنا"، قال صادق نامدار: نحن نتطلع بأن يتم عبر الاجتماع الطارئ مع الجانب التركي تسوية بعض المشاكل المترتبة على وقف عملية العبور في معبر بازركان الحدودي.

ولفت نامدار الى أنه رغم إغلاق المعبر؛ لكن عملية إستقبال المسافرين الأتراك من جانب ايران لا تزال قائمة دون أي مشكلة؛ مبيناً انه بإمكان المسافرين والشاحنات القادمة من تركيا دخول أراضي البلاد تحت إشراف ومراقبة صحية دقيقة. وأضاف قائلاً: ان السلطات التركية قررت على خلفية إنتشار فيروس كورونا، حظر دخول الرعايا الايرانيين وسائر المسافرين عبر منفذ بازركان الحدودي الى أراضيها.