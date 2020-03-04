أعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني "عبدالناصر همتي" عن تمديد صلاحيات المصرف في إدارة سوق العملة الصعبة وتعديل النظام المصرفي في البلاد حتى نهاية العام الإيراني المقبل (1399 هـ.ش/ يبدأ في 21 مارس).

وفي مقال نشره على صفحته الخاصة بموقع (إنستغرام)، أضاف همتي: ان القرار تمخض عن اجتماع اللجنة العلیا للتنسیق الاقتصادی يوم الإثنين. كما من المقرر عقد إجتماع لمجلس النقد والإئتمان لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كيفية مساعدة أصحاب الأعمال الذين باتوا يعانون من انخفاض الإيرادات والمشكلات المالية إثر تفشي فيروس كورونا في البلاد.

في سياق آخر، أظهرت إحصائيات البنك المركزي نمو الإيداعات 27 بالمئة في المصارف في شهر "آبان" الايراني المنتهي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على أساس سنوي. وأوضحت بيانات البنك المركزي، الصادرة أمس الأربعاء، ان حجم الإيداعات في الشهر المذكور بلغت 242ر24 تريليون ريال (رسمياً الدولار = 42 ألف ريال).

واستحوذت العاصمة طهران على النسبة الأكبر في إيداعات تجاوزت 13 تريليون ريال.