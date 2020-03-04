اكد رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، ان ايران وبفضل جهود الطاقم الصحي والطبي وأرادة وتعاون الشعب، قادرة على تجاوز الازمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا بأقل نسبة من الخسائر واقصر فترة زمنية ممكنة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي تراسه روحاني اليوم الاربعاء؛ مضيفا ان فيروس كورونا وصل اليوم الى جميع محافظات البلاد تقريبا الى جانب الكثير من دول العالم؛ وبما يلزم علينا ان نبذل قصارى الجهود ونتكاتف جميعا للخروج من هذه الازمة في اسرع وقت ممكن.

كما اشاد بجهود وتضحيات زير الصحة والاطباء والممرضين والكوادر الطبية في البلاد؛ مصرحا ان هؤلاء يبذلون جهودا دؤوبة ليل نهار في سبيل معالجة المصابين بفيروس كورونا.

وتابع رئيس الجمهورية : ان الجميع يتحمل مسؤولية ثيقية في هذا المضمار؛ وانني اتعهد للشعب الايراني العزيز باننا وفي ضوء الطاقات المرموقة التي يتميز بها الاطباء في ايران وعزيمة الكوادر الطبية والتمريش وتضحيات وتعاون المواطنين سنتجاوز هذه المشكلة بادنى الاضرار وفي اقصر فترة زمنية ممكنة ان شاء الله تعالى.

كما طالب وسائل الاعلام والصحفيين ولاسيما مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية بتكريس طاقاتها جهودها الحازكمة لصد محاولات الجماعات المناوئة للجمهورية الاسلامية في نشر الشائعات والاخبار المزيفة عبر الفضاء الافتراضي و وسائل الاعلام الاجنبية لاثارة القلق داخل البلاد.

الرئيس روحاني، تطرق خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الى الحظر المفروض على الشعب الايراني، قائلا : للاسف حتى اولئك الذين يفرضون الحظر بانواعه على الشعب بما في ذلك الحظرالدوائي والغذائي ولجأوا الى اكثر الاجراءات خبثا ضد هذا الشعب على مدى العامين الاخيرين، ارتدوا اليوم قناع القلق على الشعب الايراني.

وقال مخاطبا هؤلاء الاعداء : ينبغي عليكم ان كنتم صادقين حقا في ادعائكم ان تلغوا الحظر على الادوية كخطوة اولى، وان تقروا باخطائكم وتعتذروا للشعب وان تقوموا ايضا بازالة الحظر المفروض على الانشطة البنكية والتحويلات المالية وانشطة الملاحة البحرية في هذا المجال.

واضاف، ان الشعب يعي جيدا بانكم تكذبون وتتنصلون عن ذكر الحقائق.

وفي الختام، اعرب رئيس الجمهورية عن تقديره للدول التي وقفت الى جانب ايران في مكافحة فيروس كورنا وارسلت المعدات الطبية والعلاجية كما اعلنت استعدادها لمواصلة ذلك