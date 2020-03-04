ما تزال دائرة انتشار فيروس كورونا المستجد تتسع يوما بعد يوم، مخلفا ضحايا جدد في مختلف دول العالم.

- وصل إجمالي عدد الإصابات في العالم 93,455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3,198 حالة وفاة نتيحة المرض، بينما تعافى 50,690 شخصا حول العالم.

- قامت الإمارات باستقبال رعايا الدول الصديقة الذين جرى إجلاؤهم من مقاطعة هوبي الصينية معقل تفشي المرض، وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إنهم سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم.

- ذكرت إدارة صحية محلية أن العراق سجل الأربعاء أول حالة وفاة بفيروس كورونا في محافظة كردية.

- لليوم الثاني على التوالي، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عدم تسجيل أي إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبهذا الإعلان، يبقى إجمالي عدد الحالات المصابة في الكويت عند 56.

- تستعد الصين لإغلاق مستشفيات مؤقتة بعد تسجيل انخفاض في عدد الحالات الجديدة المصابة في البلاد.

والأربعاء، أعلنت الصين تسجيل 38 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل انخفاضا لليوم الثالث تواليا.

ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد إلى 2981 وفق لجنة الصحة الوطنية، إضافة إلى نحو 80200 مصاب.

- كشفت كوريا الجنوبية عن 516 إصابة جديدة، فيما ينتظر آلاف المرضى دخول المستشفيات في دايغو، المدينة التي شهدت أسوأ تفش للفيروس خارج بر الصين الرئيسي.

في دايغو، هناك حوالي 2300 مريض لا يجدون مكانا للعلاج داخل مستشفيات، مما يدفعهم لتلقي الرعاية في مرافق أخرى أثناء انتظارهم لسرير في مستشفى.

- تفوقت إيطاليا على إيران مؤخرا، حيث باتت صاحبة أكبر عدد من الوفيات بعد الصين، بإجمالي 79 حالة وفاة حتى الثلاثاء.

- ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن نائب رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية قال اليوم إن كورونا ليس له أي تأثير على إنتاج النفط والغاز في البلاد.

- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخا في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود الاحتواء.

وأشار إلى أن تفشي الفيروس، الذي بلغت حصيلة وفياته في إيران 77 حالة وإصاباته 2300 شخص، يطال عددا من المدن.

- في المملكة المتحدة، حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من تفشي المرض، وكشف النقاب عن خطة من 25 صفحة للسيناريو الأسوأ، حيث سيتم استدعاء أطباء وممرضات متقاعدين للعمل، وقد تتوقف الشرطة عن التحقيق في الجرائم البسيطة للمساعدة في التعامل مع تفشي المرض.

- قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية "رغم أن الفيروس تسبب في حالات إصابة ووفاة بشكل أكثر خطورة من الإنفلونزا، فإن البيانات تشير إلى أنه ليس من السهل السيطرة عليه".

- تباينت أسواق الأسهم الآسيوية الأربعاء بعد أن واصلت بورصة (وول ستريت) أداءها المتعرج، على الرغم من خفض سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

-توقعت رابطة السفر الأميركية تراجع السفر الدولي إلى الولايات المتحدة بنسبة ستة في المئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وسط مخاوف متزايدة من تفشي فيروس كورونا

كما تعاني قطاعات تجارية متنوعة بسبب إلغاء رحلات سفر وسياحة، وقيام مستهلكين قلقين بتغيير خطتهم.