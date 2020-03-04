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رقم الخبر: 277583
تاريخ النشر: آذار 04, 2020
الوقت: 15:16
الاقسام: منوعات
کاریکاتیر
يوم التشجير
الکلمات المفتاحية
التشجير
يوم
کاریکاتیر
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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