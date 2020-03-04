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رقم الخبر: 277580 تاريخ النشر: آذار 04, 2020 الوقت: 15:17 الاقسام: منوعات  
استخراج 700 عمل سحري من المقابر المصرية خلال أسبوع

استخراج 700 عمل سحري من المقابر المصرية خلال أسبوع

روى عبد الرحمن نصر أحد العاملين في تنظيف مقابر سيدي عبد الرحيم القناوي بمحافظة قنا ، تفاصيل استخراج 700 من أعمال السحر والدجل من المقابر خلال أسبوع.

وقال نصر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "إن الجزارين يقومون ببيع العظام لاستخدامها في الشعوذة، مشيرا إلى أن الأعمال تكون مبهمة ويكون عليها مجرد اسم المعمول له عمل، وأحيانا نجد صورا له، وربما بعض الأعمال تكون للموت أو الكراهية والطلاق، ومن يقومون بتلك الأعمال يدفعون أموالا لحفاري القبور لوضع العمل أسفل الميت أثناء دفنه".

وأوضح أنهم يستعينون بمشايخ للوصول لمكان الأعمال، وأنهم مجموعة شباب يصل عددهم إلى 30 فردا ويقومون بتنظيف كافة المقابر والبحث عن الأعمال بها.

ولفت إلى أنهم يقوموا بفك الأعمال بإذابتها في مياه وملح ومسك مذكور عليه آيات من القرآن الكريم، وفقًا لوصفة المشايخ لهم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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