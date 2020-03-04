  • الأربعاء ٩ رجب ١٤٤١
  • الأربعاء , مارس 04, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277579 تاريخ النشر: آذار 04, 2020 الوقت: 15:17 الاقسام: منوعات  
فلاديمير بوتانين أغنى رجال الأعمال الروس

فلاديمير بوتانين أغنى رجال الأعمال الروس

تقلصت ثروات رجال الأعمال الروس الكبار منذ مطلع العام الجاري بـ29.54 مليار دولار.

وتعود أكبر الخسائر إلى رئيس إدارة شركة "نوفاتيك"،  ليونيد ميخيلسون، وصاحب شركة Volga Group  غينادي تيمشينكو.

أورد تلك المعلومات تصنيف Bloomberg Billionaires Index (BBI) لـ500 ملياردير في العالم، بمن فيهم 24 مليارديرا روسيا.

يذكر أن BBI  يتخصص في حساب سعر أسهم الشركات التي يمتلكها أجزاء منها أصحاب المليارات في العالم أجمع.

ويبقى صاحب شركة "نورنيكل" الروسية، فلاديمير بوتانين، حسب BBI، من أغنى رجال الأعمال الروس. بعد أن تقلصت ثروته العام الجاري بمقدار 86.6 مليون دولار ليبلغ 28 مليار دولار. وشغل المرتبة الثانية في تصنيف أغنى الروس صاحب شركة "لوك أويل"، وحيد أليكبيروف، الذي انخفضت ثروته عام 2020 لمقدار 2.6 مليار دولار لتبلغ 19.7 مليار دولار.

ويدخل تصنيف أغنى رجال الأعمال الروس كذلك رئيس شركة "نوفوليبيتسك" للحديد والصلب، فلاديمير ليسين (19.2 مليار دولار)، رئيس شركة "نوفاتيك"  ليونيد ميخيلسون (18.2 مليار دولار)، ورئيس شركة "سيفيرستال" للتعدين، أليكسي مورداشوف (17.1 مليار دولار) وغيرهم.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0597 sec