وتعود أكبر الخسائر إلى رئيس إدارة شركة "نوفاتيك"، ليونيد ميخيلسون، وصاحب شركة Volga Group غينادي تيمشينكو.

أورد تلك المعلومات تصنيف Bloomberg Billionaires Index (BBI) لـ500 ملياردير في العالم، بمن فيهم 24 مليارديرا روسيا.

يذكر أن BBI يتخصص في حساب سعر أسهم الشركات التي يمتلكها أجزاء منها أصحاب المليارات في العالم أجمع.

ويبقى صاحب شركة "نورنيكل" الروسية، فلاديمير بوتانين، حسب BBI، من أغنى رجال الأعمال الروس. بعد أن تقلصت ثروته العام الجاري بمقدار 86.6 مليون دولار ليبلغ 28 مليار دولار. وشغل المرتبة الثانية في تصنيف أغنى الروس صاحب شركة "لوك أويل"، وحيد أليكبيروف، الذي انخفضت ثروته عام 2020 لمقدار 2.6 مليار دولار لتبلغ 19.7 مليار دولار.

ويدخل تصنيف أغنى رجال الأعمال الروس كذلك رئيس شركة "نوفوليبيتسك" للحديد والصلب، فلاديمير ليسين (19.2 مليار دولار)، رئيس شركة "نوفاتيك" ليونيد ميخيلسون (18.2 مليار دولار)، ورئيس شركة "سيفيرستال" للتعدين، أليكسي مورداشوف (17.1 مليار دولار) وغيرهم.