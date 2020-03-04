توفر الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وجبة ساخرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووجه سخريته هذه المرة ضد المرشح الديمقراطى مايكل بلومبرج الذي خسر "الثلاثاء الكبير".

في تغريدته الحديثة التي نشرها ليل الثلاثاء-الأربعاء، جعل ترامب من قامته الفارعة سلاحا ضد بلومبرج فسمى هذا الملياردير الأكثر ثراء منه بـ"ميني مايك"، وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الرئيس الأمريكي الذي يبلغ طوله 1.90 مترا، وطول المرشح الديمقراطى مايكل بلومبرج البالغ حسب شهادات طبية 1.70 مترا.

وحسب موقع العين الإماراتى، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فتغريدة ترامب أُرفقت بفيديو للملياردير بلومبرج وهو يتناول وجبة البيتزا على ما يبدو فى أحد مقرات حملته الانتخابية بولاية فرجينيا.

بلومبرج بدا مستمتعا بوجبته التى لعق أصابعه بعد أن التهم شريحة منها وهو واقفا، فى مشهد لم يفوته ترامب، فقال: "ميني مايك، لا تلعق أصابعك القذرة. كلاهما غير صحي وخطير للآخرين ولنفسك!"، في إشارة ضمنية من الرئيس إلى المخاوف من فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

ومايكل بلومبرج ليس الوحيد الهدف لترامب، فاللائحة لدى الرئيس طويلة تزخر بأسماء كثيرة في مقدمتها المرشحان الديمقراطيان جو بايدن وبيرني ساندرز، واصفا الأول بـ"النعسان"، والثاني بـ"المجنون".