  • الأربعاء ٩ رجب ١٤٤١
  • الأربعاء , مارس 04, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277573 تاريخ النشر: آذار 04, 2020 الوقت: 14:40 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
باحثون ايرانيون يطورون أسلوباً جديداً لاستخراج الفلزات من النفايات الإلكترونية

باحثون ايرانيون يطورون أسلوباً جديداً لاستخراج الفلزات من النفايات الإلكترونية

طوّر باحثون من جامعة شريف التكنولوجية طريقة جديدة لاستخراج الفلزات من النفايات الالكترونية باستخدام التكنولوجيا الحيوية.

وقالت الباحثة الايرانية المسؤولة عن هذا المشروع سهيلة يغمائي: ثمة طرق مختلفة لإعادة تدوير هذه النفايات من بينها الطرق الكيميائية والحرارية لكنها بالإضافة إلى زيادة التلوث البيئي فانها ذات تكلفة كبيرة. لذلك استخدمنا التكنولوجيا الحيوية لاستخراج الفلزات الثمينة في هذا المشروع.

واضافت: تقوم الكائنات الدقيقة بتحويل الفلزات الى محلول وفق هذه الطريقة الحيوية والتي تستخدم طاقة أدنى كما تسبب مشاكل بيئية أقل مقارنة بالطرق الاخرى.

ونوهت عضو هيئة التدريس بجامعة شريف للتكنولوجيا الى ان بعض هذه الكائنات الحية الدقيقة محلية المنشأ وتم استخراجها من مدافن النفايات الإلكترونية.

ووصفت الطريقة بالجديدة والبسيطة وغير مكلفة واقتصادية وتجمع بين مزايا الأساليب الكيميائية والبيولوجية مايثمر عن مضاعفة نتائجها.

وتابعت: جميع الفلزات تقريبا قابلة للاستخراج وفق هذه الطريقة لكن الانتاجية قد تختلف بيد ان الطريقة الكيميائية ليست قادرة على استخراجها كلها، وفي الكثير من الحالات قد لا يكون الأمر يستحق الاستخراج.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0610 sec