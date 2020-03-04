وقالت الباحثة الايرانية المسؤولة عن هذا المشروع سهيلة يغمائي: ثمة طرق مختلفة لإعادة تدوير هذه النفايات من بينها الطرق الكيميائية والحرارية لكنها بالإضافة إلى زيادة التلوث البيئي فانها ذات تكلفة كبيرة. لذلك استخدمنا التكنولوجيا الحيوية لاستخراج الفلزات الثمينة في هذا المشروع.

واضافت: تقوم الكائنات الدقيقة بتحويل الفلزات الى محلول وفق هذه الطريقة الحيوية والتي تستخدم طاقة أدنى كما تسبب مشاكل بيئية أقل مقارنة بالطرق الاخرى.

ونوهت عضو هيئة التدريس بجامعة شريف للتكنولوجيا الى ان بعض هذه الكائنات الحية الدقيقة محلية المنشأ وتم استخراجها من مدافن النفايات الإلكترونية.

ووصفت الطريقة بالجديدة والبسيطة وغير مكلفة واقتصادية وتجمع بين مزايا الأساليب الكيميائية والبيولوجية مايثمر عن مضاعفة نتائجها.

وتابعت: جميع الفلزات تقريبا قابلة للاستخراج وفق هذه الطريقة لكن الانتاجية قد تختلف بيد ان الطريقة الكيميائية ليست قادرة على استخراجها كلها، وفي الكثير من الحالات قد لا يكون الأمر يستحق الاستخراج.