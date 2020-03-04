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رقم الخبر: 277567 تاريخ النشر: آذار 04, 2020 الوقت: 14:29 الاقسام: منوعات  
العثور على رسم ذي ألوان زاهية بمقبرة فرعونية

العثور على رسم ذي ألوان زاهية بمقبرة فرعونية

نشر باحثون في علوم الآثار صورة معالجة رقميا، تظهر بقايا رسم وجه فهد نقش في مقبرة فرعونية بمدينة أسوان جنوبي مصر.

وبحسب موقع "لايف سيناس" العلمي، فقد عثر على بقايا الرسم ذي الألوان الزاهية، داخل تابوت حجري.

وقال باحثون في جامعة ميلانو الإيطالية، إن رسم رأس الفهد كان يحاذي رأس المومياء الفرعونية داخل التابوت.

ويعتقد هؤلاء أن رسم الفهد وضع في هذا المكان "لمنح المتوفى القوة اللازمة رحلته إلى العالم الآخر"، حسب معتقداتهم.

وبحسب مديرة التنقيب في البعثة المصرية الإيطالية في غرب أسوان باتريزيا بياسينتيني، فقد تم اكتشاف الأمر في أواخر يناير 2019، لكن عملية ترميم وجه الفهد انتهت مؤخرا.

ويمثل الفهد في نظر المصريين القدماء القوة والعزم، حسبما يقول الباحثون.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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