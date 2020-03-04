  • الأربعاء ٩ رجب ١٤٤١
  • الأربعاء , مارس 04, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277564 تاريخ النشر: آذار 04, 2020 الوقت: 14:25 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يغرس شجرة بمناسبة يوم التشجير في ايران

الرئيس روحاني يغرس شجرة بمناسبة يوم التشجير في ايران

قام رئيس الجمهورية حسن روحاني صباح اليوم الاربعاء بغرس شجرة في حديقة مجمع سعد اباد الثقافي والتاريخي بطهران وذلك بمناسبة يوم التشجير في ايران.

وحضر الرئيس روحاني صباح اليوم في مجمع سعد اباد الثقافي والتاريخي، برفقة رئيس بلدية طهران بيروز حناجي  ومدير مكتب رئاسة  الجمهورية محمود واعظي وقام بغرسة شجرة بمناسبة يوم التشجير.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0617 sec