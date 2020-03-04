الرئيس روحاني يغرس شجرة بمناسبة يوم التشجير في ايران قام رئيس الجمهورية حسن روحاني صباح اليوم الاربعاء بغرس شجرة في حديقة مجمع سعد اباد الثقافي والتاريخي بطهران وذلك بمناسبة يوم التشجير في ايران.