ونقل مركز إعلام الأفلام القصيرة مشاركة «دورة القيادة» للمخرجة رياحي خلال شهر مارس الجاري ضمن الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان Big Muddy الأمريكي المستقل، والدورة التاسعة والعشرين لمهرجان الأفلام النسائية الدولي (برتل برو) في أمريكا، ومهرجان الأفلام النسائية في بيروت اللبنانية و كذلك الأسبوع السادس والعشرين لمهرجان "ريغنسبورغ" الألماني للأفلام القصيرة.

كما يشارك الفيلم في الدورة الواحدة والعشرين لمهرجان Through Women’s Eyes السينمائي في أمريكا، والدورة الثالثة عشرة لمهرجان ترينتون السينمائي الدولي في أمريكا والدورة الخامسة والعشرين لمهرجان SPE MEDIA الأمريكي، ومهرجان شمال تكساس الخاص بالأفلام الأفضل، والدورة الثانية عشرة لمهرجان POST ALLEY في أمريكا والدورة الثانية لمهرجان كولمبو الخاص بالمرأة في الهند، والدورة الثامنة لمهرجان Friss Hús في المجر، والدورة التاسعة لمهرجان Elles Font Leur Cinema الفرنسي، والدورة الثانية لمهرجان الأمركي والدورة الثامنة لمهرجان «تغيير النظرة» التركي.

«دورة القيادة» من إخراج «مرضية رياحي» والسيناريو والحوار لـ«مرجان رياحي» يشارك في تمثيل العمل كل من ليندا كياني، علي رضا ثاني فر، سالار خمسة وساناز مصباح.

وقد فاز فيلم «دورة تعليم القيادة» القصير بجائزة لجنة التحكيم في الدورة الثامنة عشرة من مهرجان «توباز» الدولي لأفلام النساء في الولايات المتحدة ما أهله كي يقدم المهرجان هذا الفيلم إلى مهرجان تكساس السينمائي بأمريكا الشمالية.

ونجح الفيلم من قبل في الحصول على جائزة أفضل فيلم قصير بالدورة الـ16 بمهرجان «المشمش الذهبي» السينمائي في ارمينيا، جائزة أفضل فيلم قصير دولي بالدورة السادسة من مهرجان الأفلام النسائية «دوبلين» في ايرلندا وجائزة أفضل فيلم درامي قصير بمهرجان "I will tell " السينمائي بدورته الـ13 في بريطانيا.