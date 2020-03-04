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رقم الخبر: 277561 تاريخ النشر: آذار 04, 2020 الوقت: 14:20 الاقسام: ثقافة وفن  
«ستين» الإيراني يشارك في 3 مهرجانات دولية

«ستين» الإيراني يشارك في 3 مهرجانات دولية

في أول حضوره الدولي يسجل فيلم «ستين» الإيراني بإخراج أصغر عباسي 3 مشاركات دولية في مهرجانات بيب آب بمدينة نيويورك وأسبوع هاليوود للأفلام ومهرجان ميرآداس في أوروغواي.

ويمثل فيه كل من سيامك أطلسي، سيما خضرآبادي، عليرضا ساوه درودي ورامين مراقي.

وجاء في ملخص قصة الفيلم: «لا يمكن لأي بيت أي يكون من دون عماد».

والفيلم هو أول عمل روائي طويل لمخرجه، وكتب قصة الفيلم راحلة شادمهري، وأصغر عباسي، فيما نفذ المشروع إيمان غيرتمند، وكان إنتاج الفيلم على عاتق أكبر عباسي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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