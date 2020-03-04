أعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان الفيلم الإيراني القصير بعنوان «اختبار» للمخرجة سونيا حداد سيشارك في خمسة مهرجانات تقام خلال مارس الجاري وأبريل المقبل في أمريكا الشمالية.

ويعرض الفيلم من سيناريو مشترك بين حداد وفرنوش صمدي خلال فعاليات هذه المهرجانات،أبرزها مهرجان متحف موما (MOMA) للفنون المعاصرة في نيويورك 2020 (25 مارس - 5 أبريل) ومهرجان مختارات أوسكار الدولي الخامس والأربعون في كليفلاند (25 مارس - 5 أبريل) ومهرجان الأفلام الدولي الثالث والأربعون في بورتلاند (6- 15 مارس) ومهرجان أفلام النساء في بيركلي بيرو(20- 29 مارس) ومهرجان أنابوليس السينمائي الدولي (26 - 29 مارس ).

وجاء في ملخص الفيلم: هناك فتاة تعيش في قلق دائم من الصباح الباكر حتى اخر الليل الا انها لاتشهد ظروفا مناسبة واعتيادية في حياتها...

الفيلم قد فاز مؤخراً بجوائز مهرجان صندانس السينمائي وأكاديمية السينما الأمريكية ويشارك في أداء أدواره في كل من صدف عسكري، مسيح كاظمي، حديث ميراميني وإلهه افشاري.