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رقم الخبر: 277559 تاريخ النشر: آذار 04, 2020 الوقت: 14:18 الاقسام: سياحة  
مغارة جعيتا في بيروت.. طبيعة جميلة وكهوف مترابطة
من أهم الأماكن السياحية في لبنان

مغارة جعيتا في بيروت.. طبيعة جميلة وكهوف مترابطة

تقع على بعد حوالى 20 كيلومترا من شمال بيروت، تتميز بطبيعة ابداعية حيث الاحجار الجيرية المترابطة والكهوف التي تشكلت بشكل مترابط يعجز عن تفسيره الانسان فهي نتيجة لعوامل طبيعية وبيئية جعلتها تبدو مذهلة.

مغارة جعيتا عبارة عن كهوف من الحجر الجيري الكارستي التي يبلغ طولها حوالي 9 كيلومترات، وهي مكوّنة من نظامين منفصلين ولكنهما مترابطين معاً، وتقع الكهوف في وادي نهر الكلب في منطقة جعيتا على بعد 18 كيلومتراً من العاصمة اللبنانية بيروت، وعلى الرغم من وجود حياة في الكهوف في عصور ما قبل التاريخ إلا أن الكهف السفلي لم يُعاد اكتشافه إلا في عام 1836، كما لا يمكن زيارته إلا عبر قاربٍ وذلك لأن نهراً تحت الأرض يجري خلاله يوفر مياهاً عذبة يشربها أكثر من مليون مواطن لبناني. تعدّ مغارة جعيتا اللبنانية واحدة من الأماكن المؤهّلة لمجموعة عجائب الدنيا السبع، وقد أصبحت المغارة واحدة من أهم الأماكن السياحية في لبنان.

مشاهدة مغارة جعيتا تكفي بأن تشعر بروعة الطبيعة هناك.

 وزيارة إلى جبيل هي فرصتك للمشي وسط أطلال العديد من الحضارات المتعاقبة (الفينيقيون، والرومان، والبيزنطيين، إلخ) التي تألفت منها لبنان.

 جبيل أيضا ترتبط مباشرة بانتشار الأبجدية الأوروبية الحديثة.


 

مغارة جعيتا مغارة جعيتا
مغارة جعيتا مغارة جعيتا
مغارة جعيتا مغارة جعيتا
مغارة جعيتا مغارة جعيتا
مغارة جعيتا مغارة جعيتا
مغارة جعيتا مغارة جعيتا
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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