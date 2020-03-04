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رقم الخبر: 277558 تاريخ النشر: آذار 04, 2020 الوقت: 14:21 الاقسام: ثقافة وفن  
قریباً.. الإعلان عن موعد تنظیم المعرض الدولي للقرآن في طهران

قریباً.. الإعلان عن موعد تنظیم المعرض الدولي للقرآن في طهران

نظراً للظروف الصحیة الذي تمرّ بها الجمهوریة الاسلامية الايرانية بسبب إنتشار فیروس كورونا في البلاد، یتوقع تأجیل المعرض الدولي للقرآن الكریم في طهران.

وعادة یقام معرض طهران الدولي للقرآن الكریم خلال شهر رمضان المبارك كما أقیم السنوات الماضیة ولكنه سیتأجل هذا العام بسبب تفشي فیروس كورونا في البلاد.

ولم تعلن الجهات المسؤولة عن هذا التأجیل حتی الآن ولكن بعد إعلان تأجیل معرض طهران الدولي للكتاب الذي یقام بفاصل قصیر مع معرض طهران الدولي للقرآن الكريم یتوقع تأجیل معرض القرآن أیضاً.

وقال النائب التنفیذي للمعرض الدولي الـ 28 للقرآن الكریم «مرتضی خدمتكذار» انه یأمل إتخاذ قرار نهائي حول توقیت إقامة المعرض حتی نهایة الأسبوع الجاري.

وأضاف ان إتخاذ هذا القرار سیتم بعد التنسیق مع جهات صحیة معنیة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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