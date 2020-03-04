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رقم الخبر: 277557 تاريخ النشر: آذار 04, 2020 الوقت: 14:21 الاقسام: ثقافة وفن  
صدر حديثاً .. «السياسات المقاومة» في تصريحات قائد الثورة الاسلامية

صدر حديثاً .. «السياسات المقاومة» في تصريحات قائد الثورة الاسلامية

اصدرت دار «سروش» للنشر كتاب الأفق الواعد (الاقتصاد المقاوم: السياسات والتوقعات في تصريحات قائد الثورة) بقلم ناصر عابدي.

ويضم هذا الكتاب تصريحات قائد الثورة حول «الاقتصاد المقاوم» خلال العقد الاخير باعتباره مصطلحا في الاقتصاد المعاصر.

كما يتكون الكتاب من 10 فصول حيث تتطرق الفصول الأربعة الاولى الى تعريف «الاقتصاد المقاوم» واسباب اعتماد هذا النموذج في ايران ودراسة العقوبات المفروضة على ايران والسبل المتاحة لتفاديها.

كما تناقش الفصول الخامسة حتى التاسعة مهمة المؤسسات والمنظمات في ادارة الاقتصاد المقاوم والفصل الأخير يقدم رؤية عن التوقعات بشأن نموذج الاقتصاد المقاوم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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