ويضم هذا الكتاب تصريحات قائد الثورة حول «الاقتصاد المقاوم» خلال العقد الاخير باعتباره مصطلحا في الاقتصاد المعاصر.

كما يتكون الكتاب من 10 فصول حيث تتطرق الفصول الأربعة الاولى الى تعريف «الاقتصاد المقاوم» واسباب اعتماد هذا النموذج في ايران ودراسة العقوبات المفروضة على ايران والسبل المتاحة لتفاديها.

كما تناقش الفصول الخامسة حتى التاسعة مهمة المؤسسات والمنظمات في ادارة الاقتصاد المقاوم والفصل الأخير يقدم رؤية عن التوقعات بشأن نموذج الاقتصاد المقاوم.