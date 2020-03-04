الکنیسة الانجیلیة في همدان.. عمارة تعود للعهد القاجاري کنیسة همدان الانجیلیة او انجیلیة همدان التي تعود لعهد الاسرة القاجاریة، المدخل الاصلي لهذا البناء یقع علی الضلع الجنوبي. مدخلها کوخي الشکل ویقع علی عمودین من الخشب المثبت باحکام.