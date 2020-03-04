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رقم الخبر: 277556 تاريخ النشر: آذار 04, 2020 الوقت: 14:15 الاقسام: سياحة  
الکنیسة الانجیلیة في همدان.. عمارة تعود للعهد القاجاري

الکنیسة الانجیلیة في همدان.. عمارة تعود للعهد القاجاري

کنیسة همدان الانجیلیة او انجیلیة همدان التي تعود لعهد الاسرة القاجاریة، المدخل الاصلي لهذا البناء یقع علی الضلع الجنوبي. مدخلها کوخي الشکل ویقع علی عمودین من الخشب المثبت باحکام.

خص الفضاء الداخلي من الناحیة الشمالیة للبناء لاجراء المراسم الدینیة ولها باب مخصص ومنفصل، السقف في الفضاء الداخلي للکنیسة مشغول علی شکل عوارض خشبیة هلالیة الشکل ومثبت عليها السقف الکوخي وتعد من اجمل معالم هذه الکنیسة .

یعود تاریخ هذه الکنیسة إلی أواخر العهد القاجاري وحسب الروایات المنقولة فإن الکنیسة بنیت علی ید رابي اسحاق (1889 – 1964 ).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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