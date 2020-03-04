  • الأربعاء ٩ رجب ١٤٤١
  • الأربعاء , مارس 04, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277554 تاريخ النشر: آذار 04, 2020 الوقت: 14:22 الاقسام: ثقافة وفن  
فن التُلّي.. من الصعيد المصري إلى موضة عالمية
نوع من التطريز يستخدم الخيوط المعدنية

فن التُلّي.. من الصعيد المصري إلى موضة عالمية

فن التُّلِّي بضم التاء واللام المشددة المكسورة يشير إلى نوع من التطريز المصري الذي يستخدم الخيوط المعدنية الفضية أو الذهبية اللامعة التي اعتادت النساء في صعيد مصر التطريز به منذ القرن ال‏18 ،

 حيث كان يتم استخدام هذا النوع من التطريز في تزيين جلاليب النساء وطرحة العروس عند الزفاف وفقًا للتقاليد التي كانت سائدة هناك. كان خيط التُلي يصنع بالفعل من الشرائح من الذهب والفضة الحقيقيين، ولكنه يصنع الآن من خيوط النحاس المطلية بالذهب والفضة.

فن التُلِّي .. واهتمام بيوت الأزياء العالمية

فن التلي مثله مثل فنون كثيرة، تجعلنا دوما نعتقد أن الانغماس في الذات والتدقيق والاهتمام بمفرداتها يحولها من أداة للتعبير عن الذات والبيئة إلى أداة عالمية تحظى باهتمام ومتابعة بل وقد يصل الأمر إلى الاستعانة بهذا الفن في بيئات أخرى ولتبقى عناصر تكوينه النابعة من سيرته التراثية العميقة أساس التشكيل والإحداث فيه.

أما فن التلي نفسه فقد عاد ليصبح «موضة» من جديد بين طبقات المجتمع الراقية والمتوسطة في مصر في موجة العودة إلى الملابس التراثية.

                 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0622 sec