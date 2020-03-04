كما أن مساحتها تبلغ 100 هكتار حيث يقول الخبراء إنها نشأت إثر هزة أرضية عنيفة ضربت هذه المنطقة في العهود السالفة فهي على شكل هوة كبيرة تجتمع فيها مياه الأمطار ومياه الثلوج التي تذوب في فصل الصيف، وإضافة إلى مياهها العذبة فهي محاطة بالأشجار الشاهقة والمراتع الخضراء وحولها العديد من الأنهار الجارية.