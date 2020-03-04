بُني مبنى «رخت شوي خانه» من قبل شقيقين اسمهما مشهدي أكبر (مهندس معماري) ومشهدي إسماعيل (البناء) وفقاً لطريقة الهندسة المعمارية للعصر القاجاري وعصر بهلوي المبكر بأمر من المدير البلدي، علي أكبر توفيقي رئيس بلدية زنجان في ذلك الوقت عام 1307 هـ.

لم يتم تحديد أي مبنى آخر بنفس الاستخدام في المناطق الأخرى من هذه المدينة. كان السبب الأكثر أهمية لبناء هذا المبنى هو إنشاء مكان مناسب ومغلق وآمن لغسل الملابس والأطباق .

ينقسم هذا المجمع إلى جزء إداري من مبنى «رخت شوي خانه» يحتوي على الفناء والمنطقة السكنية والمنطقة الرئيسية لغسل الملابس التي تنقسم إلى أربعة أجزاء. هذا المبنى ذو المنفعة العامة فريد من نوعه في البلد الذي تحول إلى متحف زنجان للأنثروبولوجيا، ويزوره السياح والعشاق من عام 1377 هـ إلى الوقت الحاضر.



