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رقم الخبر: 277551 تاريخ النشر: آذار 04, 2020 الوقت: 13:59 الاقسام: سياحة  
مدرسة «خان» في شيراز.. حس فني رائع أبدعه الايرانيون القدماء

مدرسة «خان» في شيراز.. حس فني رائع أبدعه الايرانيون القدماء

مدرسة (خان) التاريخية الواقعة في مدينة شيراز تم بناؤها في عهد الشاه عباس وهي مدرسة كبيرة وجميلة تسلب الألباب.

المدخل الرئيسي تم تزيينه بالنقوش والزخارف الرائعة وتم تزيينه بالفسيفساء على شكل ورود وأشجار تعتبر من اجمل ما انتجه الابداع البشري في العالم كما تم نقش عبارة بخط الثلث فوق باب المدخل والتي تبين الحس الفني الرائع الذي تمتع به الايرانيون القدماء .

 

مدرسة «خان»مدرسة «خان»
مدرسة «خان»مدرسة «خان»
مدرسة «خان»مدرسة «خان»
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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