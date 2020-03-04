تعتبر محمية شاطئ صور الأكبر مساحة والأكثر جمالاً على الإطلاق في كل الأراضي اللبنانية، ومن أجل المحافظة عليها تم اعتمادها كمحمية طبيعية، وتحت الإشراف المباشر لوزارة البيئة، وتقع محمية شاطئ صور في الجزء الجنوبي من المدينة، وقد تم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء، جزء خاص بالسياحة في لبنان، وجزء الحماية، والجزء الأخير للزراعة والآثار.

ويرجع الهدف من هذا التقسيم إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المحمية عن طريق تنمية مواردها بشكل مستمر بحيث تحقق الرواج السياحي، إلى جانب باقي الفوائد الناتجة من التنمية الزراعية وفي نفس الوقت حماية البيئة.

موقع هام لتعشيش السلاحف البحرية المهددة بالإنقراض عالمياً، كالسلحفاة ضخمة الرأس، والسلحفاة الخضراء.

موقع هام لتعشيش الطيور لوقوعها على خط الهجرة الرئيسي حيث تم تحديد أنواع طيور ذات أهمية دولية في المحمية.

شاطىء عريض وتنوع هام للكثبان الرملية

وتتضمن المحمية موارد هامة من المياه العذبة. يستمد الموقع فرادته من وجود عيون المياه والينابيع والمستنقعات التاريخية التي لا تبعد إلا بضعة أمتار عن البحر، ما يخلق حداً من المياه قليل الملوحة. وتلعب هذه الموارد المائية دوراً هاماً في حياة المجتمع المحلي كمصادر للمياه المستخدمة من المزارعين المحليين لري مساحات زراعية شاسعة حيث تزرع محاصيل في حقول مفتوحة

وقسم السياحة عبارة عن شاطىء رملي للعموم مخصص للسباحة والترفيه ضمن القواعد البيئية التي تحافظ على الإستمرارية.

يوجد مئتان وخمس وسبعون (275) نوعاً من النباتات تم التعرف إليها في محمية شاطىء صور الطبيعية.



