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رقم الخبر: 277547 تاريخ النشر: آذار 04, 2020 الوقت: 14:21 الاقسام: رياضة  
الدولي الايراني " فغاني" يحكم في دوري ابطال اسيا لكرة القدم

الدولي الايراني " فغاني" يحكم في دوري ابطال اسيا لكرة القدم

قام الحكم الايراني الدولي "علي رضا فغاني" ومساعديه بتحكيم مباراة فريقي "جوهر دار التعظيم" من ماليزيا و"سون سامسونغ" من كوريا الجنوبية ضمن مباريات دوي ابطال اسيا لكرة القدم.

وبحسب موقع الاتحاد الاسيوي فان الحكم الايراني الدولي قام بتحكيم مباراة فريقي "جوهر دار التعظيم" من ماليزيا و"سون سامسونغ" من كوريا الجنوبية والتي اقيمت يوم امس الثلاثاء  3 مارس / اذار 2020 في مدينة باهور الماليزية.

كما افاد الاتحاد ان الحكمين الايرانيين "محمد رضا منصوري" و"محمد رضا ابو الفضلي" قاما بمساعدة الحكم الايراني فغاني في هذه المباراة.

وانتهت المباراة بفوز فريق "جوهر دار التعظيم"  على "سون سامسونغ" بنتيجة 2- 1 ليحصل الفريق الماليزي على ثلاثة نقاط ثمينة.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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