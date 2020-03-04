كورونا يواصل توسعه في مختلف القارات.. وتضاؤل فرص احتواء الفيروس

لا يزال كورونا يتمدد في مختلف القارات مما دفع العديد من الدول لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من ثلاثة آلاف، معظمهم في الصين.

وقد أفادت بيانات صحية جديدة بأن المرض أكثر فتكا بالرجال من النساء، وأن نسبة الوفيات بين عدد المصابين بلغت 2.3% في الصين،

وأودى كورونا بحياة ليو تشى مينغ، كبير الأطباء في مستشفى تشانغ في "ووهان"، بعد أن لعب دورا بارزا في الحد من انتشار المرض.

وفي وقت سابق، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبيريسوس إن الإصابات التي سُجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية خارج الصين، أكثر بتسع مرات من الإصابات المسجلة في الفترة نفسها داخل الصين.

وفيما يلي آخر التطورات حول فيروس كورنا:

*تراجع بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الثلاثاء إن البر الرئيسي الصيني سجل الاثنين 125 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما كان العدد 202 حالة في اليوم السابق.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة في الصين حتى الآن إلى 80151 حالة، وقد بلغ عدد الوفيات فيها بحلول نهاية الاثنين 2943، وذلك بزيادة 31 حالة وفاة عن اليوم السابق. والوفيات الجديدة كلها بإقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس.

*كوريا الجنوبية.. إعلان الحرب

وقال رئيس كوريا الجنوبية الثلاثاء إن بلاده "في حرب" مع فيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مون طلب في اجتماع لمجلس الوزراء من جميع الهيئات الحكومية العمل وفق "نظام طوارئ" على مدار الساعة لمراقبة الوضع.

وقدم الرئيس الكوري الجنوبي اعتذاره للشعب لعدم توافر إمدادات كافية من الكمامات الطبية.

وقال إن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه وضعا "خطيرا"، مشيرا إلى تراجع الاستثمارات والاستهلاك والأنشطة الصناعية.

وسجلت كوريا الجنوبية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4812، في حين بلغ عدد الوفيات 28.

*إجراءات وإصابات

وقد أعلن وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي أن الحكومة تدرس حظر الرحلات الجوية من اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا للحد من تأثير فيروس كورونا الجديد.

ويشار إلى أن إندونيسيا أوقفت بالفعل الرحلات الجوية من وإلى البر الرئيسي للصين بسبب فيروس كورونا.

وفي باكستان، أعلن وزير الصحة يوم الثلاثاء حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى خمسة منذ الأسبوع الماضي.

*إيران.. مواجهة واحتواء للفيروس

تشهد إيران انتشارا متسارعا لفيروس كورونا رغم الإجراءات الوقائية المعلنة وتمكنت السلطات من السيطرة على الفيروس بعد اتخاذ اجراءات احترازية، التي تشمل تعليق الدراسة في الجامعات.

وحتى الآن ارتفع إجمالي الوفيات إلى 66، كما سُجلت 523 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1501 مصاب.

ومن بين الذين توفوا في الساعات الأخيرة بإيران، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي (71 عاما)، الذي فارق الحياة في مستشفى بطهران، وأصيب بالمرض مسؤولون وخمسة نواب بالبرلمان توفي أحدهم.

وفي بيان مشترك أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أنها عرضت تقديم دعم لإيران بقيمة 5.6 ملايين دولار، يشمل مستلزمات طبية لمساعدتها على احتواء المرض، وستقدم هذه المساعدة عن طريق منظمة الصحة العالمية ووكالات دولية أخرى.

كما وصل فريق من منظمة الصحة العالمية إلى طهران على متن طائرة تحمل مستلزمات طبية لمساعدة السلطات على التصدي لتفشي المرض.

*الوباء في أوروبا.. 18 دولة طالها الفيروس

وقد أعلنت فرنسا الاثنين وفاة مصابين اثنين، مما يرفع عدد المتوفين بالفيروس إلى أربعة، في حين تجاوز عدد الإصابات 190 بعد تسجيل 62 إصابة جديدة.

وكانت فرنسا اتخذت إجراءات تشمل فرض قيود على التجمعات العامة، وإلغاء تظاهرات رياضية واقتصادية، وإغلاق متحف اللوفر في باريس.

وفي إيطاليا، قفز عدد الوفيات إلى 52 بعد وفاة 18 مريضا، كما زادت الإصابات بنحو 300 إصابة لتتجاوز ألفي حالة.

بدورها أعلنت النرويج ارتفاع المصابين بالمرض على أراضيها إلى 25.

وفي وقت انتشر فيه فيروس كورونا في 18 من دول الاتحاد الأوروبي وأصاب 2100 شخص فيها، أعلنت وكالة السيطرة على الأمراض التابعة للاتحاد رفعها مستوى الخطر الناجم عن الفيروس من "معتدل" إلى "معتدل إلى مرتفع".

في بريطانيا دعا رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الإعلام والبريطانيين على وسائل التواصل إلى توخي الدقة فيما ينشر عن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة رويترز، قال جونسون، في مؤتمر صحفي للحكومة البريطانية للحديث عن مواجهة تفشي كورونا، إن السلطات البرطانية على أهبة الاستعداد، وتسعى إلى توفير رعاية صحية كريمة لكل البريطانيين في مواجهة كورونا، مشددا على أن الجيش سيدعم جهود مكافحة انتشار الفيروس عند الحاجة.

وأضاف "نعد للاحتمالات الأسوأ في مواجهة تفشي كورونا، ونحن بحاجة إلى شهرين على الأقل كي نعرف حجم انتشاره وخطورته، وقد نلجأ إلى منع التجمعات وإغلاق المدارس كإجراء احترازي في مواجهة الفيروس".

وقال إنه من المحتمل أن نرى عددا أكبر للإصابات بكورونا في بريطانيا، وأن تغيب خـُمس القوى العاملة.

وسجلت المملكة المتحدة حتى الآن 40 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس، وحذر جونسون من أنه قد تحدث زيادة كبيرة.

*البرلمان الأوروبى يغلق أبوابه

كما قرر البرلمان الأوروبي في بروكسل، يوم الثلاثاء، إغلاق أبوابه أمام جميع الزوار، وتعليق جميع الأنشطة الموازية داخله كإجراء احتياطي لاحتواء تفشى فيروس كورونا المتجدد ، وقال البرلمان الأوروبي، ان أنشطته ستقتصر حتى إشعار آخر على العمل التشريعي، ولن يتم تنظيم اي لقاءات أو ندوات أو محاضرات داخل مقرّه، وتم إلغاء عدد من اللقاءات الثلاثاء، ومنها قمة المحافظين الأوروبيين وإفريقيا وجميع الندوات والزيارات، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

*الصحة العالمية: شيءلم نره من قبل

وبعد إصابة عشرات الدول من خارج الصين بفيروس كورونا، حذر رئيس منظمة الصحة العالمية من أنه شيء "لم نره من قبل"، حيث أكدت المنظمة أن فيروس كورونا قد دفع العالم بقوة إلى منطقة مجهولة، لانتشاره بسرعة أكبر خارج المكان الذى نشأ فيه وهو الصين .

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية ، أدهانوم جيبريسوس ، وفقا لتقرير جريدة " ميرور" البريطانية ، إنه تم الإبلاغ عن تسع مرات تقريباً في حالات الإصابة بهذا المرض الفتاك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خارج الصين عنها في الصين،مضيفا أنه تم توثيق طرق المراقبة المستخدمة في كوريا الجنوبية ، البلد الأكثر تضرراً خارج الصين ، تعمل ويمكن أن يتم احتواء الانتشار داخل حدودها.

كورونا بأفريقيا

وفي السنغال أعلن وزير الصحة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورنا المستجد في البلاد وتتعلق بمواطن فرنسي يعيش في السنغال منذ عامين. وقال الوزير عبد الله ضيوف سار إن المريض ذهب إلى مستشفى خاص لإجراء فحوصات عند عودته من زيارة إلى بلده الأم في 26 من فبراير/شباط الماضي. وكانت نيجيريا أعلنت الخميس تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد وتتعلق بمواطن إيطالي يعمل في نيجيريا.