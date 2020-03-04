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رقم الخبر: 277503 تاريخ النشر: آذار 03, 2020 الوقت: 18:22 الاقسام: دوليات  
الزعيم الكوري الشمالي يتابع تدريبا للمدفعية طويلة المدى

الزعيم الكوري الشمالي يتابع تدريبا للمدفعية طويلة المدى

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثلاثاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حضر تدريبات لمدفعية طويلة المدى يوم الاثنين.

وقالت الوكالة ”أظهر رجال المدفعية طويلة المدى المشاركين في التدريبات القدرة على الرماية الدقيقة التي قاموا بتحسينها في تدريبهم“.

وكانت كوريا الجنوبية ذكرت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي وباتجاه البحر يوم الاثنين لكن وكالة الأنباء المركزية الكورية لم تذكر شيئا عن الصاروخين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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