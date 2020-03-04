نتنياهو بعد فوزه: لا أتحدث عبثاً عن أننا سنصنع اتفاقيات سلام مع دول عربية

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيبدأ بتأليف "حكومة وطنية بأسرع ما يمكن".

وفي خطابٍ أمام مناصريه، بعد إعلانه فوز تحالف اليمين في الانتخابات التشريعية مساء الإثنين، اعتبر نتنياهو أنه لا يتحدث عبثاً عندما يقول لجمهوره إنّه سيصنع اتفاقيات سلام مع دول عربية وصفها بـ"الرائدة"، مؤكداً أنها "مسألة وقت فقط".

في المقابل، عبّر رئيس حزب "أزرق أبيض" بني غانتس عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات، مشيراً إلى أنّ حزبه "سيبقى قويّاً في الصراع على هوية" إسرائيل"، ولن نترك شخصاً يفكك المجتمع الإسرائيلي أو يفرّق بيننا. سنعمل من أجل السلام مع الإخوة والسلام مع جيراننا".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية فوز القائمة المشتركة بـ18 مقعداً في الكنيست بعد فرز نحو 65% من الأصوات.

وفي أول تعليق فلسطيني على تصدر حزب "الليكود" في النتائج الأولية لانتخابات "الكنيست" الإسرائيلي، غرد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على حسابه على "تويتر" قائلاً: "لقد فاز الاستيطان والضم و"الأبرثايد" (نظام الفصل العنصري)، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرّر أن استمرار الاحتلال والصراع هو ما يجلب لكيانه التقدم والازدهار".

وأوضح عريقات أن "نتنياهو اختار أن يكرس أسس وركائز الصراع ودوامة العنف والتطرف والفوضى وإراقة الدماء، وبذلك يفرض أن تعيش المنطقة وشعوبها بالسيف".

وأشار عريقات إلى أن الخطوة القادمة هي الضم، واصفًا ذلك بـ"الجانب الخاطئ للتاريخ".

بدوره ، أكد المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم مساء الإثنين أن أية حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع المحتل.

وأضاف برهوم في تصريح صحفي: "نحن لا نعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي فجميعهم نتاج مشروع صهيوني احتلالي يهدف إلى تثبيت أركان الكيان الصهيوني على حساب الحق الفلسطيني".

موقف السلطة الفلسطينية و"حماس" انسحب على حركة "الجهاد" الإسلامي، إذ أكد القيادي فيها داود شهاب مساء أمس الإثنين أن الحركة لم ولن تعول على تغيير في السياسة الإسرائيلية بعد أو قبل الانتخابات، مشددا على أن الحركة "تعول على صمود الشعب الفلسطيني وثبات جماهير الأمة الحية".

وقال شهاب في تصريح صحفي إن "نتائج الانتخابات الاسرائيلية لن تغير من الواقع شيئًا، فهناك احتلال وعدوان قائمان، ومن الطبيعي والبديهي أن نواجه هذا الاحتلال وعدوانه".

وعلى المستوى الميداني ، توغلت جرافات العدو الصهيوني، صباح الثلاثاء، لمسافة محدودة في أراضي الفلسطينيين شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت قواته النار وقنابل الغار المسيل للدموع شرق خان يونس.

وأفادت وكالة "فلسطين الآن"، أنّ 4 جرافات عسكرية من نوع D9 وبافر، توغلت من بوابة المطبق شرق رفح، وتقوم بأعمال تجريف واسعة في الأراضي القريبة من السياج الفاصل.

وأضافت، بأن آليات العدو المتوغلة شرقي حي النهضة شرقي محافظة رفح تقوم بوضع أسلاك شائكة في المنطقة المحاذية للسياج الأمني.

وفي ذات السياق، أطلقت قوات العدو الصهيوني قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المزارعين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أنّ قوات العدو أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ونيران رشاشاتها تجاه المزارعين، قرب السياج الفاصل من منطقة "سريج" شرق خان يونس.

بموازاة ذلك ، شنت قوات العدو الصهيوني، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات العدو اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.

ومن مخيم عايدة في بيت لحم، اعتقلت قوات العدو شابا من منزل ذويه بعد مداهمته وتفتيشه.

كما داهمت القوات مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، واعتقلت شابا وأسيرا محررا من منزليهما.

واقتحمت قوات العدو مدينة قلقيلية وقامت بعمليات تفتيش لمنازل غرب المدينة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في مواجهات مع الشبان خلال عملية الاقتحام التي تمت من المعبر الشمالي الذي يستخدمه آلاف العمال يومياً.