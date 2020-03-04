أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، أن بلاده كانت دائما واضحة فيما يخص التعامل مع الأزمة الخليجية بانفتاحها على الحوار والتشارك.

وخلال حوار تلفزيوني مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال محمد بن عبد الرحمن، إن "بعض القنوات فتحت في الشهرين الأخيرين للحوار مع السعودية، ولم يؤد ذلك إلى شيء للأسف، ما أدى لتوقفها".

وأضاف: "نريد أن نتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا في المنطقة، وهذا لا يمكن أن يحدث بنهج لا ينتج عن شيء"، موضحا أن ذلك "يمكن أن يحدث فقط عند إيجاد حل وسط بين جميع الأطراف والتوصل إلى تسوية لنا جميعا لنحقق مكاسب".

وأردف قائلا: "نحن لم ننوي قط تقويض أو إذلال أي بلد، نريدهم أن يخرجوا من هذا الأمر أقوى، وعلينا جميعا الخروج كمنطقة أقوى".

وتابع الوزير القطري: "أعتقد أنها ستكون فرصة تاريخية بالنسبة لنا لنكون أكثر تقدما، ونتطلع كيف نريد أن يبدو مستقبلنا وكيف يمكن أن نحميه من أي صراع في المستقبل كدول مجلس التعاون الخليجي".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية، عن وجود قناة تواصل بين الدوحة والرياض واتفاقهما على المبادىء الأساسية للحوار، وكذلك على وقف الهجمات الإعلامية المتبادلة.