أعلنت 53 شركة استعدادها للاستثمار في ميناء جابهار، وذلك بعد أن قام 170 وفداً ايرانياً وأجنبياً بزيارة الميناء خلال العام الايراني الجاري (بدأ 21 مارس 2019).

الإجراءات والجهود الجيدة للجمارك ومدراء قطاع الصادرات والواردات في جابهار، وفر الأرضية لاستيراد وتصدير بعض السلع الأساسية التي تحتاجها المحافظات الشرقية من البلاد من خلال شركتين كبريين من خلال ميناء جابهار والنمو الكبير لعمليات التفريغ والتحميل في الميناء.

وجود المعدات الحديثة في ميناء الشهيد بهشتي، وتحميل وتفريغ البضائع من الميناء للاستهلاك اليومي، إلى حوالي 400 شاحنة يومياً، وبذل جميع الأجهزة جهوداً لتسريع وتقليل عمليات التخليص الجمركي لتخفيض تكلفة البضائع، تشكل واحدة من الأولويات لدى المسؤولين .

وفي حديث مع وكالة (إرنا)، صرح المدير العام لموانئ سيستان وبلوشستان، بهروز آقائي، بأن طلب 53 شركة للاستثمار في ميناء الشهيد بهشتي في جابهار، يشكل نقطة تحول لتطوير هذا الميناء البعيد عن مركز البلاد، وان ربطه بالمياه الحرة سوف يلعب دوراً هاماً في تطوير التجارة.

وأضاف آقائي: نظراً للموقع الاستراتيجي لميناء جابهار وأهميته وموقعه الخاص في تجارة إيران مع دول أخرى في المنطقة، فان 170 وفداً من المستثمرين المحليين والأجانب والمسؤولين الحكوميين والعسكريين قاموا بزيارة هذا الميناء الكبير منذ بداية هذا العام .

وأشار آقائي إلى مزايا استخدام ميناء جابهار في الوصول إلى المياه الدولية المفتوحة وميل القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في الميناء، وقال: إن هذه الزيارات أدت إلى تقديم 53 طلباً للاستثمار وعقد 7 صفقات بقيمة 408 مليارات تومان. وأضاف: من بين المشاريع الاستثمارية في الميناء لهذا العام، يمكن الإشارة الى بناء مستودع داخلي بمساحة تزيد على 27 ألف مترمربع وتبلغ طاقته السنوية 720 ألف طن.