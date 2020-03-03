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رقم الخبر: 277497 تاريخ النشر: آذار 03, 2020 الوقت: 16:23 الاقسام: اقتصاد  
إیران تتخطى قطر بإستخراج الغاز من حقل بحري مشترك

إیران تتخطى قطر بإستخراج الغاز من حقل بحري مشترك

أكد المدير التنفيذي لشركة بارس، المشغلة لحقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر والواقع بالخليج الفارسي، ان حجم إستخراج ايران بلغ 650 مليون مترمكعب يومياً.

وأوضح محمد مشكين فام، في مقابلة مع التلفزيون يوم الاثنين، ان ايران تخطت قطر من ناحية حجم الاستخراج، حيث تستخرج الأخيرة 570 إلى 580 مليون مترمكعب يومياً. وأشار الى أن الشركة ستقوم بتركيب منصة بحرية جديدة السبت المقبل، وهي السابعة والثلاثين بحقل بارس الجنوبي.

وبيّن المدير التنفيذي لشركة بارس بأنه سيتم الانتهاء كلياً من أعمال المراحل التطويرية في القسم البحري للحقل -باستثناء المرحلة 11- حتى 20 مارس/ آذار 2020.

 
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