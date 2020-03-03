أكدت مصادر هيئة الغذاء الكويتية، ان البضائع الصينية والإيرانية ليست محظورة من دخول الكويت حتى الآن.

وأشارت الهيئة إلى أن جميع الجهات الحكومية المعنية بقرار المنع من عدمه مشاركة في عضوية اللجنة العليا لسلامة الأغذية، وهذا يعني أنه قرار متفق عليه من جميع تلك الجهات الحكومية.

وكشفت مصادر ذات صلة لصحيفة "القبس" الكويتية، عن ارتفاع أسعار عدد من السلع في الكويت بسبب أزمة كورونا، بفعل تباطؤ الحركة التجارية مع الصين خلال الفترة الأخيرة، مما ساهم في انخفاض حجم السلع الواردة.