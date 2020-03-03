أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الجنس اللطيف حصل في العام الماضي على 24 جائزة عسكرية.

وصرح شويغو خلال مؤتمر عقد عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أن أكثر من 41 ألف امرأة تخدمن في الجيش الروسي.

وقال شويغو: "اليوم، لا يمكن تخيل الجيش الروسي من دون الجنس اللطيف. هناك أكثر من واحد وأربعين ألف امرأة عسكرية تعمل في القوات المسلحة. حوالي أربعة آلاف منهن ضباط، بما في ذلك 44 برتبة عقيد".

وأشار إلى أن التنافس بين الفتيات اللائي يدخلن المؤسسات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع يتزايد باستمرار. وفقا لشويغو، في العام الماضي كانت المنافسة على المكان 27 شخصا.

وأضاف الوزير "هذا الرقم أعلى بكثير من عدد الشباب".

أشار شويغو إلى إنه في الوقت الحالي، هناك ما يقرب من 1150 طالبة تدرس في المدارس العسكرية.