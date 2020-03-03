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رقم الخبر: 277494 تاريخ النشر: آذار 03, 2020 الوقت: 16:11 الاقسام: اقتصاد  
إفتتاح 41 مشروعاً كهربائياً ومائياً في البلاد

إفتتاح 41 مشروعاً كهربائياً ومائياً في البلاد

أعلن وزير الطاقة الايراني، رضا أردكانيان، عن افتتاح 41 مشروعاً مائياً وكهربائياً في 6 محافظات بالبلاد.

وأوضح رضا أردكانيان، في مراسم افتتاح المشاريع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) أمس الثلاثاء، ان المشاريع دشنت في محافظات آذربايجان الغربية واصفهان وزنجان وكرمان وقزوين ولرستان، وتبلغ تكلفتها 370 تريليون ريال (رسمياً الدولار = 42 ألف ريال).

وقال أردكانيان: انه في إطار هذه المشاريع تم رفد الشبكة العامة بـ10 مصافي مائية التي تقدم الخدمة لـ1400 شخص، بجانب تدشين 12 محطة كهربائية تعمل بالطاقات المتجددة باستثمارات بلغت 200 تريليون ريال. وبيّن ان المشاريع المدشنة تأتي ضمن حملة "مياه، كهرباء، ايران" التي وبمقتضاها تم افتتاح 202 من أصل 227 مشروعاً حيوياً، فيما تبقى 25 مشروعاً آخر. وأضاف: انه سيتم افتتاح محطات كهروحرارية بطاقة 3 آلاف ميغاواط، ومع إدخالها الشبكة العامة، فان طاقة المحطات في ايران تبلغ 83600 ميغاواط، أي بواقع 1000 واط طاقة لكل فرد.

 

 
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