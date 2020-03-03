أعلن القنصل الايراني في أربيل، الاثنين، ان حركة المرور المتبادل بين ايران واقليم كردستان العراق في معبر حاج عمران مستمرة مع وجود بعض المعوقات.

وقال نصرالله رشنودي: ان "معبر حاج عمران تم فتحه لوقت غير محدد فقط لخروج الايرانيين من إقليم كردستان". وأضاف: ان "بإمكان العراقيين الموجودين في ايران الدخول من هذا المعبر الى اقليم كردستان".

وأشار رشنودي الى أن "القنصلية الايرانية لا تمنح تأشيرة الإقامة والدخول الى الأراضي الايرانية في معبر حاج عمران لأي شخص".

يذكر أن منافذ جذابة وشلمجة ومهران الحدودية بين ايران والعراق قد أعيد افتتاحهما أمام حركة التجارة بعد محادثات جرت بين مسؤولي جمارك البلدين، فيما بقيت مغلقة أمام عبور المسافرين الايرانيين.

وفي السياق، أعلن الملحق التجاري الايراني في أفغانستان، ان الحدود بين البلدين مفتوحة حالياً وان السلع الايرانية تتدفق على البلد المجاور.

وأوضح محمد مهدي جوانمرد قصاب، في تصريح له أمس الثلاثاء، ان الصادرات لأفغانستان لم تنخفض، وعادت لطبيعتها بعد توقف لفترة وجيزة على خلفية فيروس كورونا. وأشار الى أن التجارة مع أفغانستان قائمة بعد اتخاذ الإجراءات الصحية الصارمة وتركيب ماسح حراري والتثبت من سلامة البضائع، مؤكداً ان التجار والمسافرين يرتادون الحدود، وسط إجراء إختبارات طبية وصحية مشددة في المنافذ؛ مضيفاً: ان عملية نقل المسافرين براً سارية ويتم تطبيق الاختبارات الصحية والطبية لجميع الأفراد، ومن المترقب عودة إصدار التأشيرات وتسيير الرحلات الى وضعها السابق.