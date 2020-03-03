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رقم الخبر: 277491 تاريخ النشر: آذار 03, 2020 الوقت: 16:09 الاقسام: اقتصاد  
توظيف إستثمارات أجنبية بقيمة 780 مليون دولار في قطاع الصناعة

توظيف إستثمارات أجنبية بقيمة 780 مليون دولار في قطاع الصناعة

أظهرت إحصائيات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، التصويت على إستثمار 79 مشروعاً بقيمة 780 مليون دولار في قطاعات الصناعة والمناجم والتجارة خلال الأشهر الـ10 الماضية بمشاركة مستثمرين أجانب.

وتم استثمار الحجم الأكبر من المشاريع في خمس محافظات زنجان (20٪)، خراسان الرضوية (17٪)، كرمانشاه (14%)، طهران (8٪) وفارس (7٪).

ووفقاً لإحصاءات الفترة نفسها، فان الهولنديين استثمروا بنسبة 24٪ والإمارات العربية المتحدة بنسبة 23٪ والصين بنسبة 22٪ وتركيا بنسبة 10٪ وألمانيا بنسبة 9% من مجموع حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة في بلدنا.

 

 
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