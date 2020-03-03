توظيف إستثمارات أجنبية بقيمة 780 مليون دولار في قطاع الصناعة أظهرت إحصائيات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، التصويت على إستثمار 79 مشروعاً بقيمة 780 مليون دولار في قطاعات الصناعة والمناجم والتجارة خلال الأشهر الـ10 الماضية بمشاركة مستثمرين أجانب.