اعلن مساعد وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، "علي رضا رئيسي" عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد الى 77 شخصا والمصابين 2336 وعدد المتعافين 435 شخصا .

وقال رئيسي في تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء حول أحدث احصائيات حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية ، تم تشخيص 835 اصابة جديدة، توفي 11 منهم.

وصرح ان محافظات جيلان وقم وطهران سجلت أعلى الاصابات بالفيروس .

واشار رئيسي الى ان أكثر من 8 الاف و532 شخص رقدوا في المستشفيات بسبب الاصابة بكورونا، وبعد اجراء الاختبار على 5 الاف و737 شخصا ، تأكد اصابة الفين و336 منهم بالفيروس.