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|رقم الخبر: 277489
|تاريخ النشر: آذار 03, 2020
|الوقت: 14:36
|الاقسام: محليات
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ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 77 شخصاً
اعلن مساعد وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، "علي رضا رئيسي" عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد الى 77 شخصا والمصابين 2336 وعدد المتعافين 435 شخصا .
وقال رئيسي في تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء حول أحدث احصائيات حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية ، تم تشخيص 835 اصابة جديدة، توفي 11 منهم.
وصرح ان محافظات جيلان وقم وطهران سجلت أعلى الاصابات بالفيروس .
واشار رئيسي الى ان أكثر من 8 الاف و532 شخص رقدوا في المستشفيات بسبب الاصابة بكورونا، وبعد اجراء الاختبار على 5 الاف و737 شخصا ، تأكد اصابة الفين و336 منهم بالفيروس.
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