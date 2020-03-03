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رقم الخبر: 277488 تاريخ النشر: آذار 03, 2020 الوقت: 14:28 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ساعتان في الطبيعة أسبوعياً تعززان السعادة

ساعتان في الطبيعة أسبوعياً تعززان السعادة

نصحت دراسة بريطانية الأسر بتخصيص المزيد من الوقت بين أحضان الطبيعة، مؤكدة أن قضاء ساعتين فقط في الأسبوع في الهواء الطلق يقوي الصحة ويزيد نسب السعادة.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن جامعة إكستر البريطانية أن فوائد قضاء الوقت في حديقة أو على الشاطئ قد تماثل فوائد التمرينات الرياضية. وحلل باحثو الجامعة بيانات نحو 20 ألف شخص، وأظهرت دراستهم أن أولئك الذين اعتنقوا الطبيعة لبضع ساعات أو أكثر في الأسبوع ازداد شعورهم بالصحة الجيدة بنسبة 59%، وكانوا أكثر رضا عن الحياة بـ23% عن أولئك الذين لم يخرجوا من المنزل. وأوضح الباحثون أن قضاء ساعتين في الأسبوع هدف واقعي للعديد من الأشخاص، خاصة بالنظر إلى ما يمكن أن يحققه ذلك الوقت من فائدة على مدار أسبوع كامل.

وأضافوا أن الفوائد تظهر واضحة فقط بعد ساعتين، واستقرت بين 3 ساعات و20 دقيقة و5 ساعات.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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